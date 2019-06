Das Unglück ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr an der Albisriederstrasse, Höhe der Liegenschaft 162, schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Ein Richtung Albisriederplatz verkehrendes Cobra-Tram der Linie 3 knallte in einen Lastwagen, der ebenfalls in diese Richtung unterwegs war. Durch den heftigen Aufprall entgleiste das Tram. Mehrere Passagiere verletzten sich leicht. «Der 54-jährige Lastwagenchauffeur wurde in seiner Kabine eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr befreit werden», heisst es weiter.

Insgesamt 14 Personen wurden vor Ort durch Sanitäter und Notärzte betreut. Sechs Personen mussten mit leichten, eine Person (der Lastwagenchaffeur) mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.