Die Fahrzeuglenkerin war von Uitikon auf der Albisriederstrasse in Richtung Stadt unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Herrschaft über ihr Auto verlor, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte. Die 31-Jährige konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien und wurde beim Vorfall nicht verletzt.

Der Unfallhergang wird durch den unfalltechnischen Dienst der Stadtpolizei abgeklärt. Das Auto musste mit einem Kran aus dem Wald geborgen werden.

Polizeibilder vom Mai 2020: