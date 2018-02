Diese Bewegung findet die zehnjährige Maria Giovanna am schwierigsten: «Ich fahre ständig nach hinten und das Bremsen ist nicht ganz einfach», sagt sie. Es sei zwar nicht das erste Mal, dass sie in Skischuhen stecke, aber doch hätten sie und ihr Bruder es bis anhin nie richtig gelernt. «Das Gefühl kenne ich, aber ich habe es nur einmal ausprobiert», ergänzt der neunjährige Domenico, der am Ende feststellt, dass ihm Fussball dann doch besser gefällt.

Seine Schwester hat etwas mehr Erfahrung und lässt sich bereits nach kurzer Zeit vom grösseren Tellerlift transportieren. Gut zwei Stunden lernen die Kinder von den Profis, sicher den Anfängerhang hinunterzufahren und sich vom Tellerlift wieder nach oben befördern zu lassen. «Es ist cool», lautet das einstimmige Urteil beider Geschwister. Auch wenn sie zum Schluss – mit einem Lächeln – doch etwas über ihre schmerzenden Füsse in den ungewohnt harten Skischuhen klagen.

Lerneffekt ist gross

«Es ist sehr viel möglich an einem solchen Nachmittag», sagt Scheidegger. «Man kann ein Gefühl für den Sport entwickeln, allein bremsen und die kleinen Hügel hinunterfahren.» Es komme natürlich auf die Kinder an, aber sie sehe fast immer Fortschritte und auch mit grossen Gruppen, wie an diesem Tag, laufe es meist sehr gut.

Jeder Moment auf dem Schnee zahle sich aus, sagt auch die in Oberengstringen aufgewachsene Doris Baldini. Sie leitet seit vielen Jahren den Leseklub im Schulhaus Sihlfeld in Zürich und nimmt jedes Jahr gleich mit mehreren Kindern am Projekt teil. Ein solches Angebot löse auch gleich das Problem, dass nur eine Minderheit überhaupt über eine Skiausrüstung zu Hause verfüge. Manchmal müsse sie zwar Überzeugungsarbeit leisten: «Es sind auch Kinder dabei, die die Berge neu kennenlernen und erstmals überhaupt Schnee unter den Füssen haben.» Aber sie ist überzeugt, dass es mehr «solche wunderbare Angebote» geben sollte.

Auf der Rückfahrt wirds laut

«Es ist eine sehr gute Sache. Nachdem Domenico den Flyer über die Schule erhalten hat, habe ich gleich beide Kinder angemeldet», sagt Mariacarmela Costantino, die Mutter von Maria Giovanna und Domenico. Zwar sei die Organisation etwas schwierig gewesen, weil der Reisecar mitten in der Woche und zur Mittagszeit starte. Aber die Aktion ermögliche den Kindern ein tolles Erlebnis, so Costantino.