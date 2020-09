Sie holen AC/DC zurück auf die Bühne: Peter Metzingers Band 300 rockt das Gleis 21

Die Band, in welcher der Dietiker FDP-Gemeinderat Peter Metzinger die Lead-Gitarre spielt, covert seit drei Jahren Songs der australischen Hard-Rock-Gruppe AC/DC und andere Rock-Klassiker. Seit diesem Jahr spielt sie nun auch eigenes Material. Ihr erstes Lied trägt den Titel «300 We Are» und ist eine Hommage an Klassiker wie «Highway To Hell» und die Zeit von AC/DC mit Sänger Bon Scott. «Unsere Musik reduziert sich aufs Minimum, ist aggressiv und laut, spartanisch eben», sagt Metzinger. Dabei verpasst Sängerin Lilly Mucibabic mit ihrer röhrenden Stimme den Songs jeweils ihre eigene Note. Zur Band gehören zudem George Emmanouelidis (Schlagzeug), Mattias Cattepoel (Bass) und Fabian Furger(Gitarre).

«Der Auftritt im Gleis 21 war für die Band eine Premiere. «Es war unser erster öffentliche Auftritt. Bisher haben wir nur an internen Anlässen gespielt», sagt Metzinger. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen gehe er davon aus, dass das Konzert im Coronajahr das einzige bleiben wird. Daher habe man den Auftritt unter Einhaltung aller Corona-Regeln voll ausgekostet, sagt Metzinger. «Das Publikum war toll und hat gut mitgemacht. Wir hatten sehr viel Spass.» (liz)