Sehen Sie den Bedarf dafür bei einer Kantonspolizei gegeben?

Die Polizeihoheit liegt bei den Kantonen und die Kantonspolizei hat den Auftrag zur allgemeinen Gefahrenabwehr. Nach «Charlie Hebdo» und anderen Anschlägen in Europa besteht Handlungsbedarf. Die Schweiz war bislang kein primäres Ziel von Terroristen. Klar ist aber, dass sich insbesondere jihadistische Attentäter heute europaweit bewegen und operieren.

Verschiedene Kantonspolizeien haben sich auch direkt militärisches Gerät beschafft. Viele Kapos haben zudem nach den Anschlägen in Frankreich Sturmgewehre angeschafft, wie sie in Armeen üblich sind. Was halten Sie ganz generell von dieser Entwicklung?

Der Einsatz von Schusswaffen ist in den Polizeigesetzen generell geregelt. Für spezielle Waffen sind spezifische Einsatzregeln notwendig. Das ist heute schon für den «Taser» der Fall. Auch für das Sturmgewehr stellt die Polizei Regeln auf. Klar ist, dass ein Sturmgewehr, anders als die leichte Maschinenpistole, nicht im Polizeialltag eingesetzt werden kann. In ausserordentlichen Lagen, soweit der Schusswaffeneinsatz an sich zulässig wäre, kann die Gefahrenabwehr den Rückgriff auch auf härtere Mittel rechtfertigen.

Polizeikorps aus der ganzen Schweiz stellen nun immer mehr Gesuche an die Armee. Sehen Sie in dieser Entwicklung den Beginn einer militärischen Aufrüstung der Polizei?

Die Alternative zur «Militarisierung der Polizei» ist die «Verpolizeilichung der Armee». Das wäre die schlechtere Lösung. Die Polizeihoheit und die Verantwortlichkeit liegen bei den Kantonen und damit bei den zivilen Behörden. Die kantonalen Polizeigesetze sowie nachgelagertes Recht gelten auch für spezielle Einsatzmittel der Polizei. Der Einsatz dieser speziellen Einsatzmittel wird entsprechend zu reglementieren und die Verwendung zu schulen sein.