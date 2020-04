Schwangerschaft und Coronavirus: Der Spitaldirektor vom USZ äussert sich zum Risiko

Nun sollte die erste grosse Welle von Corona-Erkrankungen den Kanton Zürich erfasst haben. Die Gesundheitsdirektion hatte gestützt auf die Prognosen des Bundesamts für Gesundheit damit gerechnet, dass das in diesen Tagen passiert.

Im Universitätsspital Zürich sind derzeit aber nur 32 Patienten wegen Covid-19 hospitalisiert, wie Direktor Gregor Zünd gestern vor den Medien sagte. Vor einer Woche waren es 35 – die Zahl ist also stabil. Das gilt auch für die Patientenzahl auf der Intensivstation. 18 sind es derzeit, letzte Woche waren es 15. Die Intensivstation verfügt über 28 Plätze, hat also noch Kapazität. An den Folgen des Virus verstorben sind im Unispital bis gestern drei Menschen. Dazu, dass die Patientenzahl bisher noch nicht drastisch gestiegen ist, sagte Spitaldirektor Zünd: «Wir wissen nicht, ob die grosse Welle noch kommt, aber wir sollten auf alle Fälle damit rechnen. Wir haben Respekt davor.»