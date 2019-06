Am Frauenstreik vor 28 Jahren legten auch viele Limmattalerinnen ihre Arbeit nieder. Auch die Redaktorinnen des Limmattaler Tagblatts verliessen ihren Arbeitsplatz und nahmen an einer Aktion für die Frauen teil. Unter dem Motto «Wenn Frau will, steht alles still» forderten, diskutierten und feierten die Limmattaler Frauen für sich und die künftige Generation. Eine Zusammenfassung des historischen Tages aus Limmattaler Sicht:

Die Aktionen im Limmattal: Der Dietiker Kirchplatz war am Frauenstreik voll mit streikenden Frauen, mit Plakatwänden und Ballonen. Am Mittag bekochten und bedienten Männer die versammelten Frauen. «Statt Patriarchat und Matriarchat solidarisches Zusammenleben», stand auf einem der Transparente, das die Frauen aufgehängt hatten. Heidi Meili, Gemeinderätin und Präsidentin der Bürgergemeinde hielt eine Rede. Sie forderte, dass «endlich die Forderungen des Gleichheitsartikels verwirklicht werden müssten». Heute lebt die 80-Jährige in Arbon. Wenn sie sich an den Tag vor 28 Jahren erinnert, bekommt sie Gänsehaut. «Es waren viele Frauen da und die Stimmung war gut», sagt sie. Zeitgleich mit der Aktion auf dem Kirchplatz war das Berufsinformationszentrum (BIZ) ausschliesslich für Frauen geöffnet. In Schlieren trafen sich die Frauen zu einem Aktionstag im Stadthaus. Das «Limmi» offerierte dem mehrheitlich weiblichen Spitalpersonal einen Znüni. In Urdorf sassen die Frauen im Embri-Saal zusammen. Dieser Anlass wurde von den Lehrerinnen organisiert, die die Schülerinnen gleich an die Veranstaltung mitnahmen. An der Kantonsschule Limmattal waren bereits damals Plakate von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern zum Thema «Frau» zu sehen.