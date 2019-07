Dass man gleich von Beginn weg alle Wohnungen vermieten könne, sei auch für die BEP eine Überraschung gewesen, sagt Monika Voser. Die Präsidentin der Genossenschaft ergänzt: «Man sagte uns, es sei nicht einfach in Dietikon. Wir rechneten damit, dass wir rund ein halbes Jahr brauchen, bis alle Wohnungen besetzt sind.» Lässt dieser Erfolg im Limmattal darauf schliessen, dass man künftig vermehrt in der Region baut? «In der Stadt Zürich gibt es immer seltener die Gelegenheit, Bauland oder Liegenschaften zu erwerben. Daher ist es nur logisch, dass Genossenschaften vermehrt in der Agglomeration aktiv werden», sagt Voser. Bei jedem möglichen Ankauf müsse man berechnen, zu welchen Konditionen die künftigen Wohnungen dereinst angeboten werden können. «Übersteigt dies unsere Vorstellungen, nehmen wir uns aus dem Rennen. Oftmals kommen solvente Private dann zum Zug.»

Derzeit ziehen die ersten der 333 Mieter in die Limmatfeld-Genossenschaft. Die Umgebungsarbeiten sind derweil noch nicht abgeschlossen und es herrscht emsiges Treiben im und um die 70-Millionen-Bauten. Die sieben meist sechsgeschossigen Gebäude sind schlicht. Neben der Überbauung an der Ecke Alfred-Comte-Strasse/Limmatfeldstrasse, die stechend grün daherkommt, verblassen sie beinahe. Die Fassaden weisen gegen oben Pastelltöne auf, jedes Gebäude einen anderen.

In der Limmatfeld-Siedlung sind die Mieten vergleichsweise tief. Eine 2,5-Zimmer-Wohnung gibt es ab 1328 Franken, 4 Zimmer kann man für knapp 1700 Franken beziehen. Dafür müssen Mieter Anteilsscheine erwerben, deren Preis von der Wohnungsgrösse abhängt. Für 2,5 Zimmer sind es beispielsweise 4200 Franken und für 4 Zimmer 5000 Franken.

Laut Angaben der Stadt beträgt der Anteil an Genossenschaftswohnungen in Dietikon aktuell 7,3 Prozent oder 913 der über 12'000 Wohnungen. «Das ist viel zu wenig», sagt Voser. Dass die Mieten auf einem tiefen Niveau sind, da nicht gewinnorientiert gearbeitet wird, ist jedoch nur einer der Gründe dafür. «Genossenschaften bringen einen gesellschaftlichen Mehrwert. Wir wollen nicht so viele Wohnungen zusammenpferchen wie möglich, sondern schauen auf unser Umfeld», sagt Voser. Zudem bedeute das Leben in einer Genossenschaft auch immer, dass ein gewisses Mass an Partizipation gelebt wird. In jeder der Siedlungen besteht eine sogenannte Siedlungskommission, die sich mit Fragen des Zusammenlebens auseinandersetzt – von der gewünschten Anschaffung eines Pingpong-Tischs bis hin zur Organisation von Quartierfesten.

Besonders seien auch Angebote wie das «Schneewittchen», sagt Voser. Auf diesen märchenhaften Namen tauften die Architekten ihr Wettbewerbsprojekt, da sieben Gebäude ein kleineres Gemeinschaftshäuschen umranden. Der Name «Schneewittchen» setzte sich offenbar durch, denn nun wird das Gemeinschaftshaus so genannt. In diesem sind neben einem grossen Saal für bis zu 150 Personen auch ein kleines Bistro und einige Gästewohnungen untergebracht. «Hier wird der Raum für ein flexibles, schönes Zusammenleben in der Siedlung ermöglicht», sagt Voser.

Mit dem Masterplan hatten die Architekten zu kämpfen

Mit den Gebäuden von BEP und Nest findet die Bebauung des Limmatfelds ihren vorläufigen Abschluss. Einzig die Parzelle, auf der sich heute die Garage der Limmat Bus AG befindet, kann dereinst noch entwickelt werden. Ein konkretes Projekt gibt es dafür aber noch nicht. Das jüngste Quartier der Stadt ist kein durchschlagender Erfolg. Zwar sind beinahe alle Wohnungen vermietet, Ladenflächen an der Heimstrasse sind aber teilweise seit Jahren unvermietet. Dass nur wenig Leben auf dem Rapidplatz stattfindet, sorgte für Kritik an der Planung.