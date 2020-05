Schlüsselübergabe auf dem Baufeld Ost: Jetzt darf sich Coop in der «Huebegg» einrichten

Die grosse Halle ist in Dunst gehüllt. Ein Handwerker in weissem Overall sprayt graue Grundierungsfarbe auf Decke und Wände. Ein Grüppchen schlendert durch das Parterre der Zentrumsüberbauung «Huebegg» in Geroldswil. Es besteht aus Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP), Hochbauvorstand Peter Vogel (FDP), Gemeindeschreiber Gregor Jurt, Mirko Schlemminger und Roger Frick vom Architekturbüro Baumberger und Stegmeier sowie Eva Walker, Bauprojektleiterin der Coop Genossenschaft.

Anwesend ist zudem Immobilien-Treuhänder Fabian Peverelli. Er berät die Gemeinde Geroldswil bei mietrechtlichen Angelegenheiten und hat die Mietverträge mit Grossverteiler Coop und der Apotheke Pill aufgesetzt. Beim Rundgang auf der Baustelle notiert er die Arbeiten, die das Architekturbüro den Mietern noch nachliefern muss. An diesem Montagmorgen geht die Übergabe der beiden Ladenlokale vonstatten. Ein weiterer Schritt Richtung Vollendung des Baufeld Ost ist damit getan.

Coop liess sich von Architekten zu Eckfenster überreden

Die Mieter können den Innenausbau ihrer Geschäfte nun selbst an die Hand nehmen. Sie wurden aber bereits davor in die Planung miteinbezogen. «So gut wie hier in Geroldswil funktioniert die Zusammenarbeit bei Bauprojekten selten. Oftmals wollen die Architekten stur ihre Ideen durchsetzen», sagt Eva Walker von Coop bei der Begehung der Räume gestern Montag. Man sei vom ersten Tag an gemeinsam an den Tisch gesessen und habe geplant. Coop ist sogar einen Kompromiss eingegangen. «Es wird darauf geachtet, möglichst viel Platz für Regale und Kühlmöbel zu schaffen, Fenster gibt es in Filialen normalerweise höchstens an der Decke. Die Architekten konnten uns aber von einem Eckfenster gegen die Gemeindehausstrasse überzeugen», sagt Walker.

Freude an diesem Detail hat Projektleiter Mirko Schlemminger. «Es ist schön, dass uns Coop entgegengekommen ist.» Er ist zufrieden mit dem Verlauf der Arbeiten. «Es gab jedoch einige Herausforderungen. So zum Beispiel bei der Festlegung der Standorte für die Haustechnik oder die Anlieferung», sagt Schlemminger. Der Grossist hat nun noch ein paar Monate Zeit, die 1000 Quadratmeter grosse Ladenfläche, Lager, Aufenthaltsraum sowie mehrere Technikräume einzurichten. Im Spätsommer soll die Filiale für die Kundschaft bereitstehen.