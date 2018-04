Dietikon hat einen neuen Stadtpräsidenten: Favorit Roger Bachmann (SVP), der bereits im ersten Wahlgang das beste Resultat erzielt hatte, setzte sich am Sonntag im zweiten Wahlgang mit 1683 Stimmen deutlich durch.

Er hatte 701 Stimmen Vorsprung auf Anton Kiwic (SP). Kiwic wurde im März neu in den Stadtrat gewählt. Er folgte in der heutigen Wahl mit 983 Stimmen auf Platz zwei. Heinz Illi (EVP), der bereits seit 2006 im Dietiker Stadtrat sitzt und nun Präsident werden wollte, kam auf 889 Stimmen.

Auch weitere, nicht für das Stadtpräsidium kandidierende Stadträte erhielten Stimmen: Philipp Müller (FDP), Rolf Schaeren (CVP) und Lucas Neff (Grüne) erhielten alle je 14 Stimmen, Reto Siegrist (CVP) holte 9 Stimmen.

Insgesamt hatten von 12 224 stimmberechtigten Dietikerinnen und Dietikern 3717 ihren Wahlzettel eingelegt. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 30,41 Prozent. Die ungültigen und leeren Wahlzettel abgezogen, resultiert ein Total von 3605 Stimmen.

Unter den gültigen Stimmen hatte Bachmann also einen Anteil von satten 46,69 Prozent, Kiwic einen solchen von 27,24 Prozent und Illi 24,66 Prozent.

Der 47-jährige Bachmann gehört bereits seit 2014 dem Dietiker Stadtrat an und stand bisher der Sozialbehörde vor. Bei der Wahl ins Präsidium galt er als Favorit: Bereits im ersten Wahlgang am 4. März erzielte er das beste Resultat, scheiterte jedoch am absoluten Mehr.

Bachmann wird Nachfolger von Otto Müller (FDP), der nicht mehr angetreten war. Müller ist seit 2006 Stadtpräsident und sitzt seit 1998 im Dietiker Stadtrat. Nach bald 20 Jahren in exekutiver Verantwortung sei für ihn der Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung in Angriff zu nehmen.

Die Wahlresultate verkündete der Vize-Stadtpräsident Jean-Pierre Balbiani (SVP) in Vertretung des auslandabwesenden (Noch-)Stadtpräsidenten Otto Müller (FDP) am Sonntag um 14 Uhr im Foyer des Stadthauses. Nach Verkündung des Wahlresultats gingen Jubelrufe durch das Foyer. (az/giu/deg/sda)

Weiteres Update folgt...