Die Wirtschaftskammer Schlieren, die Detaillistenvereinigung Pro Schlieren und der Gewerbeverein Schlieren luden am Dienstagmittag bereits zum sechsten Mal an den längsten Business-Mittagstisch des Limmattals. Über hundert Vertreter aus Politik und Wirtschaft liessen sich stärken – zehren doch unter anderem die vielen Baustellen an den Kräften.