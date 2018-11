Die Wirtschaft will sie, die Stadt, die Region und auch der Kanton. Und pendelnde Konsumenten und Arbeiter wären froh darum. Aber der Bundesrat sagt Nein zum Bau der S-Bahn-Station Dietikon Silbern bis ins Jahr 2035.

Das Projekt sei von zweiter Dringlichkeit, heisst es in der Botschaft zum Ausbauschritt 2035 für die Bahninfrastruktur, die er gestern in Bern vorstellte. Nun liegt der Ball bei den Parlamentariern in Bern, dieses könnte die S-Bahn-Station noch in den Ausbauschritt 2035 aufnehmen. Es ist aber unwahrscheinlich.

Der Hintergrund: Bund und Kanton stellen sich auf den Standpunkt, dass die neue Haltestelle erst gebaut werden kann, wenn die Bahninfrastruktur auf dieser Strecke ausgebaut ist, wenn also mehr Gleise zur Verfügung stehen. Dies wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn der Mega-Tunnel zwischen Zürich und Aarau gebaut ist. Da diese Direktverbindung im Ausbauschritt 2035 nicht enthalten ist, ist auch die S-Bahn-Station Silbern noch nicht enthalten. «Der Planungsstand der Direktverbindung Aarau–Zürich ist noch nicht genügend fortgeschritten. Ihre Realisierung würde den finanziellen Rahmen und den Zeithorizont des Ausbauschritts 2035 sprengen», sagte gestern eine Sprecherin des eidgenössischen Departements für Verkehr (Uvek) auf Anfrage der Limmattaler Zeitung.