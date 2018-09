Urs Jenny schaut am liebsten nach vorne. «Seit 15 Jahren sind wir daran, unsere Ziele zu erreichen. Es hat sich viel geändert in unserem Gebiet. Aber, und das ist für mich viel wichtiger, es gibt noch viel zu tun», sagte der Präsident der IG Silbern an deren Generalversammlung am Mittwoch. Wenn Jenny nach vorne schaut, gibt es vor allem ein Thema: die Verordnung über den Moorschutz in Dietikon. Solange diese nicht rechtskräftig ist, bleibt auch der vom Dietiker Volk genehmigte Gestaltungsplan für die Silbern sistiert. Das blockiert die Entwicklung. «Damit sich das Gebiet weiterentwickeln kann, brauchen wir endlich Rechtssicherheit», sagte Jenny. Auch die Stadt hofft darauf. Der Rechtsstreit blockiert auch den Bau eines Schulhauses für das Limmatfeld.

Wie lange und steinig der Weg bis zur Auflösung der Blockade wird, ist weiterhin unklar. Zwar hat das Zürcher Baurekursgericht im Juni die Rekurse der Naturschützer vollumfänglich abgewiesen (die Limmattaler Zeitung berichtete exklusiv). Doch ist die Verordnung immer noch nicht rechtskräftig. Zusätzlich wird jetzt noch geprüft, ob die Moorschutzverordnung auch dem Auenschutz Genüge tut, wie es an der Generalversammlung der IG hiess.

«Ein katastrophaler Zustand»

Eine zusätzliche Verzögerung, die die Geduld in der Silbern erneut auf die Probe stellt. «Es ist ein katastrophaler Zustand, dass wir in einem Gebiet sind, wo seit Jahren unklar ist, was man machen kann und was nicht», sagte Jenny. Es gebe viele Firmen, die in der Silbern etwas machen wollen – sprich: investieren wollen. Die Naturschützer, die auch nach ihrer klaren Niederlage vor dem Baurekursgericht noch nicht aufgeben, bekamen entsprechend ihr Fett ab von Jenny. Verschiedentlich wird davon ausgegangen, dass erst das Bundesgericht den Rechtsstreit endgültig beenden wird. Nächste Woche steht ein wichtiger Termin an: Die Stadt Dietikon empfängt Fachleute des Kantons zum Gespräch über einen Auenschutz-Fachbericht in dieser Sache – und hofft, dass der Kanton schneller als gewohnt handeln wird.