Das kann Thomas Reckziegel bestätigen. Er arbeitet im Bioladen im Lilienuzentrum, einem der ersten Geschäfte, in dem die Petition unterzeichnet werden konnte. Es seien öfters auch Menschen, die gar nichts einkaufen wollten, eigens in den Laden gekommen, um zu unterschreiben, erzählt er. «Es entstehen zahlreiche Gespräche über den Baum», sagt er. «Vor allem ältere Schlieremer haben lebhafte Erinnerungen an die Blutbuche.» Seine Kollegin Christina Asani lebt zwar nicht in Schlieren, arbeitet jedoch seit acht Jahren in der Stadt und hat noch nie etwas Vergleichbares erlebt: «Ich bin völlig überwältigt von der Begeisterung der Leute.» Kundin Edith Gallati betritt das Biogeschäft, um Besorgungen zu erledigten. Auch sie habe schon längst unterzeichnet, sagt sie. «Der Baum hat Jahrhundertsturm Lothar überlebt, da sollte man ihn stehenlassen», sagt sie.

Auch auf der anderen Seite der Uitikonerstrasse weisen kleine Plakate auf die Blutbuche und die Petition zu deren Rettung hin. So auch in Christine Rohrers Bastelgeschäft «Just look in». Alle Kunden fragt sie, ob sie die Rettung des Baums unterstützen wollen. «Rund 150 Personen haben bei mir schon unterschrieben, nur zwei oder drei, die ich fragte, lehnten ab – die Schlieremer wollen den Baum behalten», sagt Rohrer.

Mit Margrit geschmust

Einer der älteren Schlieremer, der eine spezielle Erinnerung mit dem Baum verbindet, ist Heiri Lüthi, pensionierter Metzgermeister. «Hier habe ich mich in meiner Jugendzeit jeweils mit meinem Schätzeli Margrit getroffen», verrät er. Es sei geschmust worden und man habe sich über die kleinen Sorgen des Alltags ausgetauscht: «Mehr erzähle ich aber nicht», sagt er schmunzelnd. Es sorge ihn, dass in jüngster Zeit viele Bäume gefällt würden. Daher setzt er alles daran, dass dieser gerettet werde. Am Freitag kochte Lüthi Kürbissuppe für die Baumfreunde, die sich bei der Blutbuche versammelten.