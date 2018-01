Willi Helbling weiss, was es heisst, ein Kleinunternehmen zu führen. Der Uitiker wuchs in einer Familie auf, die zu Hause eine Schneiderei betrieb. Dabei habe es sich nicht nur um ein kleines, sondern ein «Kleinstunternehmen» gehandelt, sagt er. Damals schon begann er, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was eine Firma braucht, um zu überleben.

Später hatte Helbling seine eigene Firma, die in der Unternehmensberatung tätig war. Eine «Micky-Maus-Firma» mit drei Mitarbeitenden sei das gewesen, erzählt der 54-Jährige und lacht. Weil er damals vor allem KMU beriet, lernte er dabei viel über deren Sorgen, Bedürfnisse und Möglichkeiten. Die Firma beanspruchte ihn stark. Deshalb zögerte er zuerst auch, als er vor drei Jahren angefragt wurde, ob er die frei werdende CEO-Stelle für eine Stiftung übernehmen wolle, die in der Entwicklungshilfe tätig ist. «Ich war selbstständig und nicht auf der Suche nach etwas Neuem», sagt er. Trotzdem besprach er es mit seinem Geschäftspartner, der fand, die Aufgabe wäre wie gemacht für ihn.

Später übernehmen die Kinder

Der Partner liess ihn gehen, Helbling sagte zu und ist nun seit zwei Jahren CEO der Stiftung BPN, was für Business Professionals Network steht. Die in Bern ansässige Stiftung, die es seit 19 Jahren gibt, betreibe «Unternehmensberatung mit einem karitativen Hintergrund», sagt er. «Wir versuchen, aus Handwerkern Kleinunternehmen zu machen.» Das Ziel sei, aus bereits bestehenden Strukturen etwas zu entwickeln, damit die Firmen danach auch wirklich geschäftstauglich seien. Dafür bietet die Stiftung Coachings an, Ausbildungen, hilft mit Krediten und im besten Fall steht am Schluss ein Unternehmerverein da, der sich dann selber organisiert.

Das sei zwar Entwicklungshilfe, aber letztlich gehe es darum, den Geschäftsinhabern zu helfen, damit sie sich eines Tages selbst helfen können, sagt Helbling. Doch der Zeithorizont ist langfristig: «Man kann nicht nach zwei Jahren einfach wieder gehen», sagt er. Die meisten Firmen werden über viele Jahre begleitet. So gibt es mittlerweile schon erste von BPN unterstützte Unternehmen, die nun an die Nachkommen der Firmengründer übergeben werden.

Aktuell ist die Stiftung in fünf Ländern tätig: Rwanda, Kirgistan, Nicaragua, Mongolei und Georgien. Man habe gerade diese Länder ausgewählt, weil man dort Kontakte über die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) des Bundes erhalten habe, sagt Helbling. In Zukunft sollen noch weitere Länder dazukommen: «Wir sind auf Expansionskurs», sagt Helbling. So soll in den nächsten drei Jahren sicher noch ein weiteres Land dazukommen. Dabei sei aber Qualität wichtiger als Quantität.