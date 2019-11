Weiningerin Janine Baumann wird Fünfte an der Weltmeisterschaft in New York

Die Weiningerin Janine Baumann schaffte es an der Weltmeisterschaft der «World Natural Bodybuilding Federation» in am 16. November in New York bis ins Finale. In der Kategorie Bikini holte sich die 29-Jährige den fünften Platz. Für die Weltmeisterschaft qualifizierte sie sich im Herbst an der Schweizer Meisterschaft in Unterägeri.