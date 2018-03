Für die vorberatende Kommission entspreche es nicht dem gängigen Demokratieverständnis,

dass die lokalen Gegner im Bezirk Dietikon nochmals die Volksabstimmung suchen, nachdem

das Zürcher Volk dem Gesamtprojekt Limmattalbahn im November 2015 mit 64,5 Prozent zugestimmt hatte, teilte die Kommission am Donnerstagvormittag mit. Es gebe keine neuen Fakten oder Erkenntnisse zu diesem Verkehrsprojekt. Es werde von der Kommission nach wie vor als sinnvoll und zweckmässig erachtet.

Die Volksabstimmung über die Initiative soll noch 2018 stattfinden. Konkret wird über die zweite Etappe der Bahn, von Schlieren bis Killwangen-Spreitenbach, abgestimmt.

Ein Teil der Kommission habe zwar Verständnis gezeigt bezüglich bestimmter Anliegen der Initianten und auch gegenüber einer generellen Wachstumskritik, heisst es in der Mitteilung der Kommission weiter. Es sei zu berücksichtigen, dass das Projekt bei der lokalen Stimmbevölkerung mehrheitlich abgelehnt wurde. Die kritischen Stimmen seien daher ernst zu nehmen und mögliche Verbesserungen bei der Realisierung zu prüfen. Das Verkehrsprojekt sei allerdings zwischenzeitlich bereits optimiert und einige problematische Stellen bereinigt worden, ist die Kommission überzeugt.

Das Limmattal ist gemäss kantonaler Planung eine der am stärksten wachsenden Regionen

im Kanton und soll weiteres Wachstum aufnehmen können, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Region brauche deshalb eine überzeugende verkehrliche Gesamtlösung, die insbesondere auch den öffentlichen Verkehr stärke. Mit der Ablehnung der zweiten Etappe der Limmattalbahn würden die Verkehrsprobleme der Region nicht gelöst, sondern verschärft werden, argumentiert die Kommission weiter. Neben der fehlenden Limmattalbahn seien nämlich auch sämtliche mit dem Gesamtprojekt verbundenen Strassenprojekte in ihrer Wirksamkeit

und Sinnhaftigkeit in Frage gestellt.

Die Etappierung des Gesamtverkehrsprojektes "Bau Limmattalbahn und ergänzende Massnahmen am Strassennetz (Vorlage 5111)" sei nicht aus sachlichen Überlegungen, sondern

allein aus Gründen der nötigen gestaffelten Finanzierung (Agglomerationsprogramme

des Bundes) so erfolgt. Der Verzicht auf die zweite Etappe dieses verkehrlichen Gesamtprojektes würde nicht nur die Verkehrsplanung und Entwicklungskonzepte der Limmattaler Standortgemeinden und des am Projekt beteiligten Kantons Aargau für die Region Spreitenbach/Baden zunichtemachen, sondern auch der Nutzen des erstens Abschnitts zwischen Farbhof Zürich und Zentrum Schlieren deutlich schmälern, teilt die Kommission weiter mit. Dieser erste Abschnitt zwischen Zürcher Farbhof und Schlieremer Zentrum brächte lediglich Vorteile für das Siedlungsgebiet im nächsten Umfeld der verlängerten Tramlinie 2, heisst es weiter. Alle Vorinvestitionen würden hinfällig, inklusive der bereits erbrachten Planungsleistungen der Kantone Zürich (30-35 Mio. Franken) und Aargau (10-15 Mio. Franken), heisst es weiter in der Mitteilung. Das Vertrauen des Nachbarkantons in den Kanton Zürich als verlässlicher Partner dürfte nachhaltigen Schaden erleiden, erklärt die Kommission weiter.

Zudem weist die Kommission darauf hin, dass der Bund die gesamte Limmattalbahn als wegweisendes Verkehrsprojekt gewürdigt hatte und bereit ist, 35 Prozent der Kosten im Rahmen seiner Agglomerationsprogramme zu übernehmen. Mit der Annahme der Volksinitiative würde das entfallen, heisst es zum Schluss in der Mitteilung.

...Update folgt