Urdorf unzufrieden mit gemeinsamer Polizeiarbeit: Beendet Vertrag per Ende 2022

Seit September 2008 übernimmt die Stadtpolizei Schlieren die gemeindepolizeilichen Aufgaben der Gemeinde Urdorf per Anschlussvertrag. Diese hat im Dezember 2020 den Stadtrat Schlieren benachrichtigt, dass der Gemeinderat Urdorf den Anschlussvertrag kündigen wolle. Kündigungsdatum ist Ende 2022. Bis dann werden die Dienstleistungen weiterlaufen.

Der Grund wird aus der Medienmitteilung der Gemeinde Urdorf schnell ersichtlich. Zum einen seien die Kosten für die Zusammenarbeit seit Beginn laufend gestiegen, «ohne dass dafür die Dienstleistungen erweitert wurden» – auch die Anpassung des Kostenverteilers hätte keine Verbesserung gebracht. Der Gemeinderat könne zudem auf die Kosten der gemeinsamen Polizei gar keinen Einfluss nehmen. Zum anderen hätte auch «die Akzeptanz der Leistungen aus dem Anschlussvertrag bei der Bevölkerung laufend abgenommen». Nicht zuletzt auch die Tatsache, dass der Gemeinde Steuerungsmöglichkeiten fehlen, macht den Vertrag unattraktiv. Die Kritik steht in einem starken Kontrast zur Medienmitteilung der Stadt Schlieren, in welcher der gemeinsame Polizeiposten an der Freiestrasse 4 hoch gelobt wird.

Jetzt will es Urdorf also alleine wissen: Der Gemeinderat will eine eigene Gemeindepolizei mit autonomen Polizeiposten. Er will « direkten Zugriff auf sämtliche polizeilichen Mittel.» Nur so könne er « innert nützlicher Frist und mit geeigneten Massnahmen auf die genannten Veränderungen und entstehende Brennpunkte reagieren.» Schlieren wird die Anpassungen ohne Kündigungen erledigen und laut eigener Aussage die Ressourcen des Polizeikorps «den gestiegenen Anforderungen der Bevölkerung sowie der dynamischen Entwicklung im Bereich der Einwohnerzahl als auch der Arbeitsplätze noch besser» anpassen.