Sie nannte sich selber die schreibende Nonne. Das Werk der am 31. Januar 2011 im Alter von 91 Jahren verstorbenen Silja Walter umfasst Lyrik, Prosabände, Festspiele, Oratorien und theologische Texte. Am 23. April würde die Schriftstellerin, die über 60 Jahre ihres Lebens als Schwester Maria Hedwig im Kloster Fahr verbrachte, 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass haben die Benediktinerinnen 2019 zu einem Gedenkjahr an Silja Walter ausgerufen. Dazu wurde am Donnerstag die Homepage www.siljawalter.ch aufgeschaltet.

«In letzter Zeit ist es ruhiger geworden um Silja Walter. Ich merke, dass die nächste und übernächste Generation kaum mehr weiss, wer sie war», sagt Priorin Irene. Mit dem Weg wolle man den Besuchern das Schaffen der Schriftstellerin näher bringen. Ein Werk, das umfangreich ist, wie Priorin Irene in den letzten Jahren aufs Neue erfahren hat. «Ich habe mich in letzter Zeit viel mit den Texten von Silja Walter auseinandergesetzt und dabei auch solche entdeckt, die ich bisher gar nicht kannte», sagt sie.

Silja (Cecile) Walter wurde am 23. April 1919 als zweites von neun Kindern in Rickenbach bei Olten in die Verlegerfamilie Walter hineingeboren. Nach ihrer Schulausbildung besuchte sie das Lehrerinnenseminar in Menzingen. Das anschliessende Literaturstudium in Fribourg und später in Basel musste sie wegen einer Lungenerkrankung unterbrechen und schliesslich abbrechen.

Nach einem Berufungserlebnis 1947 am Schwarzsee bei Zermatt trat Silja Walter im März 1948 in das Benediktinerinnenpriorat Kloster Fahr bei Unterengstringen ein. Hier legte sie am 11. Oktober 1949 ihre ersten Gelübde ab und erhielt den Ordensnamen Schwester Maria Hedwig.

Silja Walter erhielt unter anderem zweimal den Preis der Schweizerischen Schillerstiftung und den Kunstpreis des Kantons Solothurn. Zudem wurde der Schwester des Schriftstellers Otto F. Walter das Ehrenbürgerrecht von Rickenbach, Würenlos und Mümliswil verliehen.