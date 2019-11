Sie lässt in New York bald ihre Muskeln spielen

Janine Baumann kniet auf dem Boden. Ihre Arme bewegen sich zur Brust. Die Muskulatur am Rücken zeichnet sich ab. An der Kabelzugmaschine hängen auf jeder Seite 15 Kilo. Die Weiningerin trainiert jeden Tag pro Woche zwei Stunden im «Let’s go fitness»-Studio in Höngg. «Ich bin schon etwas nervös. Langsam realisiere ich, dass der Wettkampf näher rückt», sagt Baumann. Die 29-Jährige nimmt am 16. November an der Weltmeisterschaft der «World Natural Bodybuilding Federation» in New York teil. Sie startet in der Kategorie Bikini.

Dafür qualifizierte sich Baumann vor kurzem an der Schweizer Meisterschaft in Unterägeri. Sie stach sechs andere Teilnehmerinnen aus und schaffte es auf den ersten Platz. «Als sie meinen Namen ausriefen, war ich immer noch am Posieren. Erst als der Preisrichter mit dem Pokal vor mir stand, wurde mir klar, dass ich gewonnen hatte», sagt Baumann und lacht.

Am Montag reist sie in den Big Apple. «Dann bin ich genug früh da, damit der Jetlag mir nichts anhaben kann.» Diesen Samstag beginnt Baumanns «Peak Week». «Das ist die alles entscheidende Woche. Man kann sich ein Jahr lang bestens auf den Wettbewerb vorbereiten und es in der letzten Woche dann doch vermasseln.» Deshalb hält sich Baumann strikte an ihren Ernährungsplan. «Ich esse zu Beginn der Peak-Week fast keine Kohlenhydrate und trainiere trotzdem weiter. Das leert den Glykogen-Speicher in den Muskeln. Darum sehe ich derzeit so flach aus.» Kurz vor dem Wettkampf nehme sie extra viele Kohlenhydrate zu sich. «Da der Körper lange keine Kohlenhydrate mehr erhalten hat, reagieren die Muskeln. Sie pumpen sich mehr auf als sonst.» Man trickse den Körper sozusagen aus.