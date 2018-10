Seit gestern steht fest, welche Fahrzeuge ab Dezember 2022 auf den Schienen der neuen Limmattalbahn verkehren: Es sind die Niederflurfahrzeuge der Stadler Rail AG des Thurgauer Unternehmers Peter Spuhler. Die Züge sind vom Typ «Tramlink». Produziert werden sie in einem Werk im spanischen Valencia. Hier in der Schweiz verkehrt dieser Typ bereits ab 2020, im Tessin bei der Ferrovie Luganesi SA in Lugano. Im österreichischen Gmunden fährt er bereits.

Die Limmattalbahn wird acht Kompositionen im Wert von rund 43 Millionen Franken in Betrieb nehmen; die Kosten eines Fahrzeuges belaufen sich also auf rund 5,4 Millionen Franken. Den Entscheid hat der Verwaltungsrat der Aargau Verkehr AG (AVA) gefällt, in Zusammenarbeit mit den Kantonen Zürich und Aargau, da die Limmattalbahn ein Projekt beider Kantone ist. Die AVA, welche die Betriebsführung der Limmattalbahn wahrnehmen wird, kommunizierte die neuste Fahrzeugwahl gestern. Für «Tramlink» hat man sich nach einer öffentlichen Ausschreibung zusammen mit der Baselland Transport AG (BLT) entschieden. Die gemeinsame Beschaffung führt zu erheblichen Synergien im Betrieb und Unterhalt. Konkret spare man deswegen Kosten von über 4,2 Millionen Franken ein. Die neue Bahn sei zudem von Fachexperten beider Transportunternehmen «auf Herz und Nieren geprüft» worden.

Die geplante Strecke der Limmattalbahn von Zürich-Altstetten nach Killwangen-Spreitenbach im Schnelldurchlauf – inklusive Haltestellen: