Schluss mit Larifari: Kombi aus Routiniers und jungen Talenten soll nun auch in der Zürcher Liga bestehen

Mit einem Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Küsnacht/Amicitia starten die 2.-Liga-Männer des Handballclubs Dietikon-Urdorf am Mittwoch, 15. September, in die neue Saison. Ebendieses Team wurde in den vergangenen Wochen komplett umgekrempelt und soll fortan nicht mehr als lustige Oldie-Truppe in den Kampf ziehen. In der Vergangenheit traf sich die Mannschaft, die mehrheitlich aus ehemaligen NLB- und 1.-Liga-Handballern besteht, statt zum seriösen Handballtraining einmal wöchentlich zum fröhlichen Basketballspielen in der Halle. «Wir schnappen uns einen Ball und spielen dann ein bisschen», plauderte einer der Akteure vor einem Jahr aus dem Nähkästchen.

Gegen die bedeutend jüngere Konkurrenz reichte es stets für den Klassenerhalt, in Abstiegsgefahr geriet man nie. Und wenn die Senioren – viele haben ihren 40. Geburtstag längst hinter sich – einmal schlecht drauf waren, setzte es halt eine Niederlage ab. Unvergessen das Statement des damaligen Trainers Markus Blättler, als man in der vorletzten Saison in einem Spiel gegen Wetzikon punktelos blieb: «Gegen Wetzikon hatten wir schlicht keine Lust.»

Doch jetzt ist Schluss mit Larifari. Die 2.-Liga-Truppe wurde mit talentierten jungen Akteuren der bisherigen 3.-Liga-Mannschaft des HCDU ergänzt und erhielt auch gleich noch eine neue sportliche Führung. Die wichtigste Änderung: Nun wird wieder zweimal wöchentlich jene Sportart trainiert, welche für einen Handball-Verein schicklich ist. «Der Re-Start ist geglückt, es herrscht eine sehr gute Stimmung im Team», freut sich HCDU-Vorstandsmitglied Philipp Albrecht.