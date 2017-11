An bester Verkehrslage

«Für uns ist das Recycling-Paradies in Spreitenbach ein riesiger Meilenstein», erklärt Karin Bertschi (27). Die Firma Recyling-Paradies AG baut auf einem 55 Aaren grossen Areal ihren dritten Recyclinghof nach Reinach und Hunzenschwil. An bester Verkehrslage an der stark befahrenen Industriestrasse Ost (Tivoli, Ikea). Laut Bertschi beträgt das Investitionsvolumen in Spreitenbach mehrere Millionen Franken: «Die Sammelstelle wird voraussichtlich im Herbst/Winter 2018 in Betrieb genommen.» Und das nächste, das vierte Projekt ist auch bereits in der Pipeline: Konkrete Details kann Bertschi allerdings noch nicht verraten.

«Stöckelschuhtauglich»

Die Hallen in Spreitenbach sollen «stöckelschuhtauglich» sein, wie Karin Bertschi betont. Es können dereinst über 30 Entsorgungsgüter abgegeben werden. An sechs Tagen in der Woche, witterungsgeschützt in Hallen. Warum investieren die Bertschis in der Shoppingcenter-Gemeinde? «Kurz nach der Eröffnung unseres Recycling-Paradieses in Hunzenschwil haben uns Kunden aus der Region Baden angesprochen und erklärt, dass sie auch im Limmattal so eine Anlage wünschen», erklärt Karin Bertschi.

Ab diesem Zeitpunkt hätten sie eine passende Industrieparzelle gesucht. «Wir sind sehr glücklich, dass wir zusammen mit der Gemeinde ein tolles Projekt ausarbeiten konnten. Und dass wir bald ganz viele PET-Flaschen, Büchsen, Elektroschrott, Getränkekartons und anderes sammeln können.»

Karin Bertschi ist Geschäftsführerin der Recycling Paradies AG. Die Firma, die 2011 aus der Bertschi Mulden + Container AG (Reinach) entstand, gehört ihr und ihren drei Geschwistern.