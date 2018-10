Moritz Alder, der im Schlieremer Kletterzentrum Gaswerk Kurse gibt, hat es ins Finale der Sendung Ninja Warrior Switzerland geschafft. Bei der ersten Folge, die TV24 gestern Abend zeigte, holte er sich im Kampf gegen 31 weitere Ninjas den vierten Platz. Und die Finalqualifikation.

Den ersten Auftritt in der Sendung hatte der 29-Jährige mit seinem Vorstellungsvideo. Ein Leben ohne Sport sei für ihn unvorstellbar, sagte er darin. «Ich werde nie ein Profisportler, denn ich kann mich nicht für eine Sportart entscheiden oder all meine Power in eine einzige Sportart investieren. Deshalb werde ich nie in einer Sache aussergewöhnlich gut sein», sagte er weiter. Doch er überzeugte die Zuschauer vom Gegenteil: Er könnte als professioneller Ninja durchgehen.