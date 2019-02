Polizeifahrzeuge haben in Schlieren eine kurze Lebensdauer. Ihr Ablaufdatum beträgt gerade mal fünf Jahre. 2014 kaufte die Schlieremer Polizei einen BMW X3, nun soll das Auto bereits wieder ausgemustert werden.

Der FDP-Gemeinderat Markus Weiersmüller wunderte sich, dass bereits nach so kurzer Zeit ein neues Auto gekauft werden sollte. So verfasste er schliesslich ein Postulat, um das Leben der Polizeiautos auf dem Polizeiposten zu verlängern. Darin beauftragte er den Stadtrat, zu prüfen, ob die fünfjährigen Fahrzeuge nicht noch einige Jahre auf dem Posten weiterverwendet werden können. Das alles unter dem Vorbehalt, dass keine grossen Reparaturen anstehen. «Wenn der Motor auseinanderfällt, bin ich der Erste, der sagt, dass man das Auto ausser Dienst stellen soll», sagt er auf Anfrage. Doch wenn die vollausgerüsteten Autos noch gut fahrtüchtig seien, könne man sie wohl noch sinnvoll sie weiterverwenden.

Fünfstellige Kosten fürs Interieur

In der Wahl der Fahrzeuge sind die Gemeindepolizeiposten, anders als die Kantonspolizei, ziemlich frei. Ist ein Auto gewählt, wird dieses mit polizeispezifischem Zubehör wie Schubladen, Martinshorn und Ähnlichem ausgerüstet. «Das sind Kosten im fünfstelligen Bereich», sagt Weiersmüller. Im Falle eines Verkaufs muss all dieses Material aus dem Auto entfernt werden. Bislang war es Usus, die Autos der Schlieremer Polizei nach fünf Jahren zu verkaufen. Doch das bringt nicht in jedem Fall einen grossen Gewinn in die Kasse: «Falls das Auto verkauft würde, betrüge der Erlös kaum mehr als 9000 Franken», sagt Weiersmüller. Bei der Anschaffung habe der Preis, inklusive Ausstattung aber 90 000 Franken betragen.