Per Livestream: In Dietikon kommen die Konzerte nun direkt ins Wohnzimmer

Unter dem Label «Kultur Dietikon Digital» möchte die Kulturkommission der Stadt jenen Menschen, die einer Kulturveranstaltung fernbleiben möchten oder müssen, eine Alternative zum Live-Erlebnis bieten, wie es in einer Mitteilung heisst. So kann ein Grossteil der Veranstaltungen, die im «Gleis 21» stattfinden, direkt von zu Hause aus auf dem Smartphone, Computer oder Tablet angeschaut werden.

Interessierte können über den Veranstaltungskalender auf der städtischen Website ein Online-Ticket erwerben und erhalten dann einen Code, der sie von zu Hause aus am Liveerlebnis teilnehmen lässt. Ein Ticket kostet fünf Franken, für Besitzer des städtischen Kultur-Generalabonnements ist der Zugang kostenlos. Der Ticketverkauf wird wie beim normalen Online-­Vorverkauf über die Plattform Ticketpark abgewickelt. Auch die Events von «Theater Dietikon», die zurzeit ebenfalls im «Gleis 21» stattfinden, können so online aus dem eigenen Wohnzimmer geschaut werden.