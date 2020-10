Orgel und Schlagzeug machen französischen Electro kirchentauglich

Orgelspiel ertönt in der Kirche normalerweise zum Gottesdienst. Doch morgen Sonntagabend wird in der katholischen Kirche St. Martin in Birmensdorf gerockt statt gebetet. Einer der Birmensdorfer Kirchenmusiker, Wolfgang Bolsinger, gibt dann nämlich acht Stücke des französischen Electro-Musikers Jean-­Michel Jarre zum Besten – mit der Unterstützung des Schlagzeugers Rob Steinicke. «Organ Meets Drums» heisst das gemeinsame Konzert, das um 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal «Vox Sacra» ausgestrahlt wird.

Eine atypische Kombination zwar, doch genau diese anfängliche Ungewissheit habe kreatives Potenzial freigesetzt, wie Bolsinger meint: «Rob und ich wollten Jean-Michel Jarre nicht bloss covern, sondern das Ganze von der rockigen Seite angehen.» Dies sei ihnen gut gelungen. «Rob ist ein erfahrener Schlagzeuger mit einem enormen situativen Gefühl. Er hat meine Intentionen genau richtig erfasst», schwärmt der Württemberger, der ein grosser Fan von Jarres Musik ist. So hat er dessen Stücke schon öfters für die Orgel arr­angiert. «Seine Musik hat etwas Zeitloses, die Klanggemälde sind grandios.» Als Weltstar habe Jarre fast hundert Mil­lionen Platten verkauft. Auch wenn viele die Lieder nicht beim Namen kennen würden, seien seine Melodien den meisten geläufig. «Und die audio­visuellen Effekte bei Jarres Konzerten sind schlicht einzigartig», ergänzt Bolsinger.