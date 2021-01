Nach mehreren Jahren Pause läuft der Skilift ab Samstag wieder

Der Dietiker Skilift Röhrenmoos kann dank des heftigen Schneefalls zum ersten Mal seit Februar 2017 wieder in Betrieb genommen werden. Traditionsgemäss lädt die Stadt alle Kinder und Erwachsene am Eröffnungstag gratis zum Ski- und Schlittelplausch ein.

An den darauffolgenden Tagen werden im grössten Skigebiet des Limmattals dann Tageskarten zu lösen sein; Kinder zahlen 5 Franken, Erwachsene 8 Franken. Der Skilift ist jeweils am Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr sowie am Mittwochnachmittag von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Dass Dietikon über einen Skilift verfügt – auf dessen Piste vor einigen Jahren notabene auch ein Nachtskifahren durchgeführt wurde – ist an sich schon bemerkenswert. Das alleine macht ihn allerdings nicht speziell. Viel eher ist zu unterstreichen, dass es sich um den tiefstgelegenen Skilift der ganzen Schweiz handelt. Es überrascht also nicht, dass der 225 Meter lange Lift mit seiner übersichtlichen Piste Dietikerinnen und Dietiker immer immense Freude bereitet, wenn er wieder in Betrieb genommen werden kann.