Für Minet ist klar, dass Qi-Gong und Tai-Ji ihr nicht nur bei der Genesung geholfen haben, sondern sie auch heute noch im Arbeitsalltag unterstützen. Seit 2010 arbeitet sie als Flughafenangestellte. «Wenn ein Passagier verärgert ist, weil er den Flug verpasst hat, versuche ich, in meine Mitte zu kommen, indem ich meine Hand in die Magengegend lege. Diese Qi-Gong-Übung beruhigt, weil man auf diese Weise den eigenen Atem wahrnimmt», sagt sie. Auch in hektischen Zeiten könne sie dank Qi-Gong und Tai-Ji besser Ruhe bewahren, etwa wenn Passagiere in Scharen auf sie zuströmten, dann gehe sie mental und physisch in die Position «Stehen wie eine Kiefer», damit sie fest mit dem Boden verbunden bleibe und der Menschenstrom sie nicht überflute.

Die Kreis-Metapher

«Die Übungen im Tai-Ji und Qi-Gong helfen im Alltag vor allem, wenn man die Disziplin hat, regelmässig zu üben und dranzubleiben. Denn in dieser Sportart ist dranbleiben überhaupt das Wesentliche», sagt Lehrerin Rita Wyss, die den Sport seit 21 Jahren praktiziert. Ab und an liest sie die Geschichte «Wang und seine Kreise» im Unterricht vor.

Darin malt Wang, der Kalligrafie macht, jeden Tag einen Kreis. Der Kreis gilt in der Kalligrafie als etwas sehr Schwieriges, wenn nicht als die schwierigste Form überhaupt. Manchmal gelingt es ihm besser, manchmal weniger. Doch er hört nicht auf, täglich Kreise zu malen, egal ob er Fortschritte oder Rückschritte macht.