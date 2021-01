«Möbliert, einfach und zweckmässig eingerichtet»: Die neue Asylunterkunft ist virtuell begehbar

Die neue Asylunterkunft Luberzen ist Ende 2020 fertiggestellt worden, wie die Stadt Dietikon am Dienstag mitteilte. Auf einem Spickel Land, der zwischen der viel befahrenen Bernstrasse und der Autobahn A4 liegt, ist ein mehrgeschossiger Holzmodulbau in Minergie-­Bauweise erstellt worden.

Die Liegenschaft bietet im Normalbetrieb Platz für 36 Personen, die in sechs Wohngemeinschaften leben. In jeder der sechs Wohnungen sind drei Schlafzimmer vorhanden, die von jeweils zwei Personen belegt sind. Bei einer starken Belegung können in jedem Zimmer jeweils zwei zusätzliche Betten aufgestellt werden.

Die Wohnungen verfügen zudem über zwei Nasszellen, eine Gemeinschaftsküche und einen Wohnbereich. Sie sind gemäss Mitteilung der Stadt «möbliert, einfach und zweckmässig eingerichtet». Dazu gehören auch für jeden Bewohner der neuen Unterkunft abschliessbare Fächer – dies nicht nur im Vorratsschrank, sondern auch im Kühlschrank.