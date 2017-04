Mit den 100 Franken hat Aaron bereits mehr als den halben Betrag zusammen, den er für sein Ziel braucht: den Mofa-Führerausweis. 180 Franken kostet der, und er möchte sobald als möglich die Prüfung ablegen, damit er an seinem 14. Geburtstag auch gleich losdüsen kann. Bei 13 Franken Sackgeld im Monat kann er sich nicht viel zurücklegen, und seine Eltern sind der Ansicht, dass er sich das Geld für seinen Wunsch selbst erarbeiten soll. «Ich finde es gut, dass er sein Ziel aus eigener Kraft erreichen kann», meint Aarons Mutter Karin Seiffert. Aber ihr ist wichtig, dass sie die Auftraggeber, zu denen Aaron ins Haus geht, kennt. Dieser hat auch nicht die Absicht, etwa nach Dietikon zu «expandieren». «Ich nehme Aufträge nur in Bergdietikon an, hier kenne ich mich aus.»

Stundenlohn frei wählbar

Einen festen Stundenlohn verlangt er nicht. Er überlässt es seinen Auftraggebern, wie viel sie ihm zahlen möchten. «Das soll danach gehen, wie zufrieden sie mit mir waren», meint Aaron. Ausgenutzt habe das noch keiner. Um die 15 Franken habe er im Schnitt für die Stunde erhalten, genauso wie das der Schweizerische Gewerkschaftsbund vorschlägt (siehe unten). «Mich freut vor allem, dass ich mit jedem Job meinem Ziel näher komme», meint Aaron, der wie seine 11-jährige Schwester auch zu Hause mithelfen muss – natürlich ohne Bezahlung.

Karin Seiffert passt auf, dass das Jobprojekt ihres Sohnes nicht überhandnimmt und er noch genügend Freizeit hat. Die verbringt der Schüler mit den Lieblingsfächern Geografie, Geschichte und Turnen am liebsten beim Fussball und mit seinem Handy; einmal in der Woche erhält er Klavierunterricht. Ausserdem widmet er seinem Computer viel Zeit, denn Informatiker ist sein Berufsziel. «Ich könnte auch jetzt schon am PC helfen.» Das klingt nicht danach, dass er sich bald wieder aus dem Arbeitsmarkt zurückzieht. «Ich blättere schon in Töffli-Prospekten. Gebrauchte kosten so zwischen 400 und 700 Franken.»