Die Laser-Geschwindigkeitskontrolle fand in der Nacht auf Samstag statt und dauerte mehrere Stunden. Zahlreiche Fahrer hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h. Bei fünf fehlbaren Lenkern wird eine Strafanzeige zuhanden der Staatsanwaltschaft erstellt. Drei dieser fünf Fahrer mussten ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben. Weitere 15 Lenker wurden verzeigt. Mit ihnen wird sich das Statthalteramt befassen. Bereits in der ersten Minute der Kontrolle wurde ein Fahrzeug gemessen, das mit 111 km/h unterwegs war.