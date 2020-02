Mission Flucht: In seinen sechs Escape Rooms ist Teamgeist gefordert

Die Türe im Industriequartier öffnet sich, ich gehe durch – und finde mich in einer nebligen Londoner Seitengasse wieder. Der Escape Room «Jack the Ripper» fesselt mich vom ersten Moment an und versetzt mich in die Geschichte des Serienmörders. Wie auch beim «Harry Potter»-Raum packt mich rasch der Ehrgeiz, die liebevoll gestalteten Rätsel zu lösen. Jeder Erfolg lässt uns jubeln, Schritt für Schritt arbeiten wir uns Richtung Ausgang. Ich staune in beiden Räumen immer wieder ob der Kreativität der Rätselbauer. Überraschende Automatismen, moderne Technik und naturwissenschaftliche Knobeleien fordern uns stets aufs Neue. Am Ende sind wir innerhalb einer Stunde nicht nur aus dem Raum, sondern auch aus dem Alltag ausgebrochen.

Immer wieder huscht ein breites Grinsen über mein Gesicht, wenn wir ein Rätsel gelöst haben und sich plötzlich irgendwo eine Tür öffnet. Egal ob «Harry Potter» oder «Jack the Ripper» als Thema, die Räume bestechen mit guten Rätselideen und sorgen dank clever eingesetzter Elektronik immer wieder für tolle Aha-Momente. Im Vergleich zu den ersten Escape Rooms in der Schweiz vor rund sieben Jahren hat sich viel getan. Setzten diese stark auf die Lösung von Zahlenschlössern, lassen die komplexeren Mechanismen die Spieler heute viel tiefer in die Welt eintauchen. Weil die Räume zudem liebevoll gestaltet und dekoriert sind, kommt richtig Stimmung auf, wenn man auf der Suche nach dem Ausgang gemeinsam knobelt, diskutiert und jede Ecke nach Hinweisen absucht.

Es ist für mich eine Premiere in doppelter Hinsicht: Noch nie habe ich einen Escape-Room betreten und zudem gehöre ich zur raren Spezies, die noch nie einen Deckel eines Harry-Potter-Romans öffnete. Um meinen routinierten Escape-Room-Gspändli nachzukommen, muss ich also sämtliche Hirnzellen anstrengen. Ich fühle mich wie in einem anderen Universum: überall suche ich nach Codes, Farben und Schlüssellöchern. Ich versinke ganz im Spiel: Als wir uns in einem Raum hinsetzen sollen, setze ich mich ohne Zögern auf den Boden. Ich wäre nicht erstaunt, wenn sich eine verrostete Falltür neben mir öffnen würde. Stattdessen geschieht etwas weitaus Banaleres, doch nicht minder Erleuchtendes: Doch das soll ein Geheimnis bleiben.

Nachdem die vierköpfige Truppe nach rekordverdächtigen 35 Minuten ihre Pflicht bereits erfüllt hat, macht sie sich im nächsten Raum auf die Suche nach Serienmörder Jack the Ripper.

2016 besuchte Laquale zum ersten Mal einen Escape Room in Zürich. «Meine Tochter wollte unbedingt gehen. Ich wusste damals nicht einmal, was das ist.» Bereits nach dem ersten Spiel hatte ihn das Fieber gepackt. «Wir fanden es so cool, dass wir am nächsten Tag nochmals vorbeigingen.» Es dauerte nicht lange, bis Laquale alle Escape Rooms in der Schweiz und später auch viele im Ausland abklapperte. «So sehr mir der Zeitvertreib auch gefiel, sah ich doch Verbesserungspotenzial. Die Wände in den Räumen waren meist kahl, die Einrichtung lieblos, Fenster lenkten den Blick nach draussen.»