Mission «72 Stunden» erfüllt: Sie retteten 40 Notenständer und 40 Kilo Blumenkohl

Mission erfüllt: Die beiden Worte fassen das Wochenende des Cevi Urdorf, der Pfadi Uro und der Jugendarbeit der Reformierten Kirche Urdorf am besten zusammen. Sie beteiligten sich an der Aktion «72 Stunden», die am Donnerstag um 18 Uhr startete und am Sonntag endete. Am grössten nationalen Freiwilligenprojekt nahmen 200000 Kinder und Jugendliche teil. In den drei Tagen wurden viele gemeinnützige Projekte realisiert.

In Urdorf setzte man sich unter dem Motto «Das kann man noch brauchen!» zum Ziel, 72 Kilo Lebensmittel und 72 Gegenstände vor der Mülltonne zu retten. Ein anspruchsvolles Vorhaben, das mehr als glückte. «Es ist perfekt gelaufen, wir könnten nicht zufriedener sein. Einziger Wermutstropfen ist, dass statt 160 nur 94 Kinder und Jugendliche im Einsatz standen», bilanziert Thomas Luginbühl, Jugendarbeiter der Reformierten Kirche Urdorf. Er bildete mit zwei Cevi-Leitern und zwei Pfadi-Leitern das Organisationskomitee der dreitägigen Aktion. Eine Herausforderung war, dass im Voraus nichts geplant werden durfte, sondern alles während 72 Stunden entstehen sollte.

Bio-Grosshändler spendete fleissig Lebensmittel

Dank Hinweisen aus dem Umfeld gelang dies aber mühelos. «Unser Sigrist Uwe Krug arbeitete früher für den Bio-Grosshändler Pico Bio in Dietikon und gab uns den Tipp, dort für Lebensmittelspenden anzufragen», erzählt Luginbühl. Eine gute Idee: Die Firma gab den Urdorfern 40 Kilo Blumenkohl, je 20 Kilo Bananen und Nature-Joghurt ab. Dinkelmehl, Birchermüesli, Linsen, Teigwaren, Reis und Polenta spendete der Bio-Grosshändler ebenso. Einen 25-Kilo-Kartoffelsack konnten die Jugendvereine vom Urdorfer Landwirte-Ehepaar Angela und Thomas Grob entgegennehmen. «Und die Bäckerei Lehmann überliess uns vier Paletten mit Backwaren», so Luginbühl. Aus den geretteten Zutaten zauberte die Jugend am Sonntag ein Mittagsbuffet. Auf dem Menüplan standen Blumenkohl-Linsen-Curry, Blumenkohl-Tätschli und Bananenbrot.