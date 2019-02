Musik ist ein wichtiger Teil im Leben des Aeschers Daniel Burla. Im Frühling 2015 schaffte er als Querflötist ins Militärspiel der Schweizer Armee. Heute studiert der 23-Jährige in Zürich Biochemie, spielt nebenbei aber weiterhin im Jugendsinfonieorchester Crescendo und besucht drei Wochen im Jahr die Wiederholungskurse (WK) des Militärspiels. «Musik ist für mich Emotion pur. Durch sie kann ich meine Gefühle ausdrücken», sagt Burla.



Deswegen lag es für ihn auf der Hand, dass er versuchen würde, die Eignungsprüfung für die Militärmusik zu bestehen. «Ich hätte mir aber auch vorstellen können, Fahrer zu werden. Ich wollte einfach eine Funktion, die mir für mein späteres Leben etwas mitgibt.» Dass er seine Leidenschaft nun auch in der Armee ausüben kann, findet der er toll. «Waffen und das Schiessen sind eher nicht so meins. Ich wollte lieber eine Funktion ausüben, die mir auch richtig Spass macht.»

In den drei WK-Wochen übt er den ganzen Tag

Das Militärspiel ist gleich strukturiert wie die anderen Truppen der Schweizer Armee. Während der 18-wöchigen Rekrutenschule (RS) sind die Musiker von morgens bis abends gemeinsam unterwegs und verbringen den Tag ganz im Zeichen ihrer Funktion: in ihrem Fall mit Musizieren. Danach besuchen sie jährlich WKs, bei denen sie in der dritten und letzten Woche jeweils zwei Saalkonzerte für die Bevölkerung spielen.

Ansonsten tritt das Militärspiel hauptsächlich an militärischen Einsätzen zur Unterstützung der anderen Truppen auf. «Vor den WKs muss man sich nicht speziell darauf vorbereiten», sagt Burla. «Die Kommandanten kennen ihre Truppen und wissen, was sie können. Entsprechend wird auch die Literatur ausgewählt.» Abseits der Einsätze werde in den drei WK-Wochen den ganzen Tag hindurch geübt, da könnten die Auftritte zu Genüge geprobt werden, meint Burla. Während des restlichen Jahres übt er zu Hause fast täglich 15 bis 30 Minuten. «Wichtig ist vor allem, dass ich regelmässig spiele und nicht, wie viel ich spiele», sagt der er.

Es gibt nicht nur Profis

Sich selber bezeichnet Burla als Laien, sowie es die meisten Militärmusiker seien. Einige haben bereits den Bachelor in Musik, oder werden ihn noch abschliessen, und sind auf dem Weg zum Profi. Die meisten aber spielen wie Burla zivil in Orchestern, Harmonien oder in einer Brassband mit, verfolgen beruflich jedoch andere Ziele. Laut dem Querflötisten müsse man aber schon mit einer gewissen Regelmässigkeit spielen, um die Eignungsprüfung der Militärmusik zu bestehen. «Die Armee will nicht einfach die Quoten füllen, sondern Musiker ausbilden, die ein gewisses Niveau aufweisen», so Burla. Dementsprechend ist auch die Anzahl der Rekruten in der Militärspiel-RS von Jahr zu Jahr unterschiedlich. «Ich war in einer relativ kleinen RS mit etwas über 50 Musikern. In manchen Jahren werden in der Sommer-RS jedoch bis zu 80 Musiker ausgebildet», sagt er. Wichtig sei einfach, dass eine Harmonie- oder eine Brassband-Besetzung zustande komme.