«Meine Oma ist mega süss»: Bachelor Patric Haziri zeigt seine beste Beraterin

«Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Und ich hoffe, dass es am Schluss nur eine geben wird»: Mit dieser Aussage des Dietiker Bachelors Patric Haziri ist die Erfolgssendung «Bachelor» von 3+ am Montagabend in die neue, achte Staffel gestartet. 21 Frauen buhlen um den Beau aus der Bezirkshauptstadt. Und wie es die Fernsehnation will, ist Zickenkrieg vorprogrammiert. Keine zwei Minuten dauert es, bis im Intro die erste Kandidatin eine andere als «Bitch» bezeichnet. «Die Katzen sind bereit», sagt eine andere, ehe sie ins Mikrofon miaut und pantomimisch die lackierten Krallen ausfährt.

Aber Bachelor Haziri bringt immer wieder das eigentliche Thema zurück: «Ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein, um mich endlich mal wieder verlieben zu können. Ich wünsche mir eine Frau, die mich liebt, so wie ich bin, und mit der ich alles im Leben teilen kann», sagt er, während er sein frisch gebügeltes Hemd zuknöpft. Dass gleich 21 Frauen die Knöpfe wieder öffnen möchten, kommt nicht von ungefähr: «Er sieht aus wie eine Mischung aus Johnny Depp und Orlando Bloom», sagt die Hintergrundstimme von 3+. Selber sieht sich der Dietiker mehr als Mischung von Tarzan und James Bond. Die Hintergrundstimme kommt derweil auf Haziris Berufsleben zu sprechen: «Er weiss, wie der Knoten in die Brezel kommt, und was ‹scharf mit alles› wirklich bedeutet.» So schafft es auch die Brezel-Firma von Haziri Familie indirekt ins Fernsehen.

In der neunten Minute der ersten Episode ist es dann so weit: Dietikon – oder DC, wie jüngere Zungen zu sagen pflegen – rückt ins Bild. Im fetten Mercedes (G-Klasse) fährt Haziri vor, und geleitet seine Grossmutter Gertrud Loher aus dem Auto in seine stilvoll eingerichtete Wohnung im Westen der Stadt. «Meine Oma ist mir sehr wichtig», sagt er. Die Grosseltern sind schon seit 57 Jahren verheiratet. «Da bin ich sehr stolz darauf. Der heutigen Jugend fehlt die Loyalität», sagt er, bevor er ihr ein Sprudelwasser und Kuchen serviert.