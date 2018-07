Sein Schicksal teilten am Montag unzählige Personen. Auch auf der Zürcherstrasse gab es lange kein Fortkommen. Das zeigt auch ein entsprechendes Video, das eine Dietikerin am Montag in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Dietike, wenn ...» postete. Auf der Zürcherstrasse herrschte absoluter Stillstand. Der Facebook-Post erhielt innert kurzer Zeit über hundert Reaktionen. Für die Kommentarschreiber auf Facebook war der Sündenbock schnell gefunden: die Limmattalbahn. Der Umbau der Schönenwerdkreuzung passiert nämlich im Zuge des Baus der neuen Bahn – es ist eine der flankierenden Massnahmen, die die Kapazität der Kreuzung der künftigen Anzahl Autos anpasst. Doch war es das Zürcher Tiefbauamt, das die Sperrung und die Umleitung plante. Dieses ging von Anfang an davon aus, dass es am ersten Tag ein totales Chaos geben wird (die Limmattaler Zeitung berichtete). In den nächsten Tagen soll sich die Situation nun beruhigen. Das hat ein Mitarbeiter des Tiefbauamts auch Leser S. gesagt, nachdem dieser sich beim Tiefbauamt meldete. «Das glaube ich erst, wenn es wirklich eintritt», sagt S.