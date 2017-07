Auf der Kreuzung Zürcher-/Poststrasse in Dietikon ist es am Sonntag gegen 23 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und zwei Autos gekommen, berichtet «20min». «Der Bus hatte so viel Kraft, dass er das erste Auto, einen BMW, in ein weiteres Auto, einen Mercedes auf der Gegenspur, hineinschob», sagte ein Leser-Reporter gegenüber der Gratiszeitung.