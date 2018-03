Die Standortförderung Limmattal (SFL) hat ihre bisherige Strategie überprüft. Und ist zum Schluss gekommen, dass sie mit der Limmatstadt AG verschmelzen soll. Dies biete den grösstmöglichen Mehrwert für die heutigen SFL-Mitglieder, da so die gemeinsamen Stärken vereint werden können und die Standortförderung künftig schlagkräftig aus einer Hand getätigt werden kann.

Dieses Fazit spurte in mehreren Workshops eine Gruppe vor, zu der neben der SFL und der Limmatstadt AG unter anderem die Regionale Projektschau Limmattal, die Zürcher Planungsgruppe Limmattal, der Kanton Zürich, der Gewerbeverband Limmattal sowie weitere Wirtschaftsverbände und Vertreter der Gemeinden beteiligt waren. Den Beschluss fasste letztlich der SFL-Vorstand. Die Generalversammlung wird am 30. Oktober über die Verschmelzung befinden, indem sie darüber abstimmt, den Verein aufzulösen.

Die von der Universität St. Gallen begleitete Überprüfung der bisherigen Strategie sowie die Pläne zur Verschmelzung der SFL mit der Limmatstadt AG stellte Patrick Müller, Leiter Stab und Standortförderer der Gemeinde Urdorf und beratendes Mitglied des SFL-Vorstand, an der SFL-Generalversammlung am Dienstagabend im Restaurant Heitersberg in Spreitenbach vor.

Es war sinnbildlich, dass die Versammlung im Aargauer Nachbarort von Dietikon stattfand. Denn die Limmatstadt AG mit Sitz an der Hardturmstrasse in Zürich wird ihre Arbeit im Gegensatz zur SFL nicht auf den Bezirk Dietikon beschränken. Der räumliche Perimeter der Standortförderung unter der Limmatstadt AG soll sich vom Zürcher Bellevue bis zum Wasserschloss bei Turgi erstrecken, wo die Limmat in die Aare fliesst.

Neben den Städten Dietikon und Schlieren sowie der Gemeinde Urdorf sind heute die Gemeinden Oberengtringen, Gerolswil, Weiningen, Uitikon und Oetwil Mitglieder der SFL. Sie bezahlen pro Einwohner 1,20 Franken und pro Arbeitsplatz in der Gemeinde 80 Rappen, um die Arbeit der Standortförderung zu finanzieren. Neben den Gemeinden sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen in der Standortförderung mit dabei, die ebenfalls ihren Beitrag leisten.

Die Gemeinde Unterengstringen ist hingegen 2017 ausgetreten. Zu den ehemaligen Mitgliedern gehören auch Birmensdorf und Bergdietikon. Noch nie mit dabei war die Gemeinde Aesch.

Die fixen Beiträge an die SFL pro Einwohner und Arbeitsplatz werden künftig entfallen. Geplant ist stattdessen, dass die Gemeinden nach Bedarf Leistungsvereinbarungen mit der Limmatstadt AG abschliessen. Ein Leistungsangebot für Private und Unternehmen hat die Limmatstadt AG bereits. Eines für Gemeinden wurde nun ausgearbeitet und soll diesen in den nächsten Monaten vorgestellt werden.