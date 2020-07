Lehm verwehrte Corinne den Weg – die Bauarbeiten in der Fahrweid verzögern sich

Im Moment ruhen die Tunnelbohrmaschinen in der Fahrweid, die sich seit August 2019 in vier verschiedene Richtungen durch den Untergrund wälzen. Aber es werden Schachtbauwerke erstellt. Damit können in Zukunft Unterhaltsarbeiten an der neuen Abwasser-Kanalisation gemacht werden.

Das Grossprojekt «Entwässerung Fahrweid» umfasst die Verlegung neuer Abwasserrohre und die Erweiterung des Pumpwerks Länggenbach. Die Gemeinden Geroldswil und Weiningen entschieden sich zusammen mit der Limeco, die die Abwasseranlage in Dietikon betreibt, die meisten Kanäle mittels Microtunnelingverfahren zu realisieren. So müssen keine Strassen aufgerissen werden. Der grösste Bohrkopf mit einem Durchmesser von 1,4 Metern trägt den Namen Corinne. Die Bauarbeiten starteten im Frühling 2019. In einer Mitteilung ist nun von einer mehrwöchigen Verzögerung die Rede.

Es habe überdurchschnittlich viele Überraschungen gegeben, sagt Benjamin Rüde, der Bauleiter für das Tunnelingverfahren. Er ist für die Firma ILF Beratende Ingenieure AG tätig. «Etwas Unerwartetes kommt in einem solchen Projekt zwar immer zum Vorschein, aber nicht in diesem Ausmass.»

In der Planphase seien im Abstand von sechzig Metern Bohrproben entnommen worden, um die Beschaffung des Bodens aufzuspüren. Diese liessen aber nicht auf einen hohen Lehmanteil zwischen den Kiesablagerungen schliessen. «Dass dem so ist, zeigte sich erst in den vergangenen Wochen», sagt

Fabrice Bachmann von der «swrplus AG». Er ist Gesamtleiter des Entwässerungsprojekts. Auch ein externer Geologe sei über diese Verwirbelungen im Boden überrascht gewesen, sagt er. Eine Faustregel besagt, dass sich der Bohrkopf zehn Meter pro Tag durch den Boden fräsen kann. Dieses Tempo war nicht mehr möglich. Aufgrund des feintonigen Bodens musste stärkeres Geschütz aufgefahren werden. Der neue Bohrkopf war mit Sprühdüsen ausgestattet. Erschwerend kamen dann auch noch alte Spundwände in die Quere. Diese wurden in den 1960er-Jahren versenkt. Die Stahlhindernisse waren aber in keinem Bauplan eingezeichnet. Sie mussten herausgezogen werden. «Der Lehm wirkte dabei wie ein Sog», sagt Bachmann.