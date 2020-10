Kanton bestätigt Corona-Alarm im Bunker für abgewiesene Asylsuchende – auch zwei Betreuer betroffen

«Gemäss unseren Informationen sind aktuell 16 von 20 Bewohnern positiv auf das Virus getestet worden, die Unterkunft wurde geräumt und die Bewohner sind ins Pflegezentrum Erlenhof in Zürich transferiert worden. Unter den positiv getesteten Bewohnern finden sich etliche mit Vorerkrankungen oder einem generell schlechten Gesundheitszustand», teilte das Bündnis «Wo Unrecht zu Recht wird» am Freitagnachmittag mit. Das linke Bündnis setzt sich schon seit Längerem gegen die kantonalen Notunterkünfte ein, die neuerdings Rückkehrzentren genannt werden. In diesen können abgewiesene Asylsuchende unterkommen, bis sie die Schweiz verlassen.

Das linke Bündnis hält in seiner Mitteilung fest: «Wovor wir bereits im April gewarnt haben, ist also tatsächlich eingetroffen: Die Hygiene- und Abstandsmassnahmen können im unterirdischen Bunker unmöglich eingehalten werden, die Bewohner wurden bewusst diesem Risiko ausgesetzt.»

Weil die Abstands-Regeln im engen Bunker nicht eingehalten werden könnten, forderte der Dietiker Hausarzt Theo Leutenegger bereits im März, dass das Rückkehrzentrum aufgelöst und die Bewohner umplatziert werden. Er ist seit Jahren für die medizinische Betreuung der dort wohnhaften abgewiesenen Asylsuchenden zuständig.

Am Freitagabend bestätigte der Kanton, dass «mehrere» abgewiesene Asylbewerber und zwei Betreuer positiv auf Corona getestet worden seien. Die genaue Zahl hält der Kanton bisher geheim. Die Bewohner der Notunterkunft Urdorf seien am Donnerstag in Absprache mit der Gesundheitsdirektion gemäss üblichem Vorgehen getestet worden. Das kantonale Sozialamt habe dann alle positiv getesteten Personen umgehend in die separate Unterkunft im ehemaligen Pflegezentrum Erlenhof in Zürich transferiert. Für die übrigen abgewiesenen Asylbewerber aus der Notunterkunft Urdorf wurde Quarantäne verfügt. Sie seien ebenfalls im «Erlenhof» in einem separaten Bereich untergebracht. Die infizierten Betreuer haben sich in häusliche Quarantäne begeben. Die Notunterkunft sei zu deutlich unter 50 Prozent belegt gewesen, als es zum Corona-Herd wurde, hält der Kanton weiter fest.

«Für den Betrieb der Isolations- und Quarantänestation Erlenhof stehen die Betreiberfirma ORS, das medizinische Fachpersonal und das kantonale Sozialamt in engem Austausch. Sie werden unterstützt durch den Zivilschutz und die Kantonspolizei. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, haben sich alle Beteiligten mit hoher Disziplin an die Schutzmassnahmen zu halten. Die Quarantäne wird voraussichtlich zehn Tage dauern», heisst es in der Mitteilung des Kantons. Danach sollen dann alle abgewiesenen Asylbewerber in die Urdorfer Notunterkunft zurückkehren.

Update folgt ...