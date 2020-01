Jahreskonzert der Harmonie Urdorf: Das Blasorchester spielte Schweizer Pop

Popmusik und Blasorchester scheinen auf den ersten Blick nicht wirklich zusammenzupassen. Am Samstagabend bewies die Harmonie Urdorf das Gegenteil. Am Jahreskonzert «Pop Schwiiz!» in der Urdorfer Zentrumshalle spielten sie Schweizer Popklassiker von Mani Matter bis DJ Bobo. Bei einigen Liedern begleitete sie SRF-Moderator Nicolas Senn am Hackbrett. Für rhythmische Abwechslung sorgte der Tambourenverein Helvetia Zürich, der das Konzert mit zwei Stücken eröffnete.

In der gut gefüllten Halle lauschten die Zuschauer den präzisen Schlägen der Tambouren. Das Trommeln wurde zwischenzeitlich zu einem leisen Rieseln, nur um im nächsten Moment wieder kraftvoll anzuschwellen. Im weiteren Verlauf des Abends führten sie Teile des spektakulären Programms für ihr 120-Jahre-Jubiläum auf.

Die Moderation zwischen den verschiedenen Stücken übernahm Senn, der die Zuschauer mit witzigen Bemerkungen und seinem Hackbrettspiel begeistern konnte. Er begrüsste auch Christian Bachmann, der im März 2019 den Dirigentenposten beim Urdorfer Blasorchester übernommen hatte und die Harmonie 2020 erstmals an ihrem Jahreskonzert leitete.

Gekonnt dirigierte Bachmann das knapp vierzigköpfige Blasorchester, das zuerst drei Lieder von Polo Hofer spielte. Auf einer Leinwand hinter den Musikanten wurden Bilder oder kurze Musikvideos der jeweiligen Interpreten eingeblendet. Mit dem Lied «Träne» von Florian Ast und Francine Jordi konnte das Orchester dann die gesamte Halle berühren, was das Publikum mit grossem Applaus belohnte. Vor dem Lied hatte der Moderator Senn die Geschichte um «Träne» und die damit verbundene Romanze erzählt, die kurz nach der Veröffentlichung des gemeinsamen Albums ein jähes Ende gefunden hatte.