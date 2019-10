Es gibt die Gribi Hydraulics AG nun bereits seit einem halben Jahrhundert. Was fasziniert Sie auch nach Dutzenden Jahren noch an Ihrem Arbeitsalltag mit Hydrauliksystemen?

René Schaffner: Es ist ein spannendes Arbeitsgebiet, das viele Leute gar nicht wahrnehmen. Man kann im Hintergrund Lösungen entwickeln und produzieren. Es ist einerseits die Faszination für Technik und andererseits kreiert man wirklich etwas. Wenn jemand auf der Bank ein paar Zahlen verschiebt, hat er vielleicht viel mehr Geld verdient, aber entwickelt hat er nichts.

Kürzlich fand nun Ihre Jubiläumsfeier statt. Sind Sie zufrieden?

Wir haben uns gut vorbereitet, um den Besuchern etwas zu bieten. Das bedeutet viel Arbeit und das schätzten die Leute.

War etwas herausragend?

Wir haben einen Rundgang organisiert, bei dem die Mitarbeiter präsentierten, was sie machen. Das kam extrem gut an. Die Wahrnehmung der Gäste war, dass wir motivierte und sehr freundliche Mitarbeiter haben. Diese konnten ihrerseits zeigen, was sie arbeiten. Das war speziell. Die meisten merkten, dass wir viel mehr machen, als sie dachten.

In welchen Alltagsgegenständen stecken Ihre Produkte?

Überall, beispielsweise genau in diesen PET-Flaschen, die da auf dem Tisch stehen: Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese mit Hilfe unserer Hydraulik hergestellt wurden. Wir bauen hydraulische und pneumatische Anlagen, die mithelfen, solche Flaschen herzustellen. Man hat also viele Berührungspunkte mit unseren Produkten. Doch natürlich macht sich niemand Gedanken, woher eine solche PET-Flasche kommt.

Zurück zur Jubiläumsfeier. Sie feierten nicht nur das 50-Jahr-Jubiläum, sondern auch, dass sie nun ein Jahr im Bergdietiker Gebäude sind, wo früher die Firmen CCL und Tesa zu Hause waren. Warum sind Sie aus Schlieren weg- und hierhingezogen?

Mein Schwiegervater gründete das Unternehmen in Schlieren. Er fing ganz klein an, dann wuchs Gribi stetig. Wir waren dort seit längerem am Limit. So mieteten wir andere Räumlichkeiten dazu. Einmal traf ich dann per Zufall den ehemaligen Hauswart dieses Gebäudes und er erzählte mir, dass es verkauft wird. Daraufhin ging ich auf den Verkäufer zu. Das ist die kurze Version der Geschichte.

Mussten Sie nach dem Erwerb dieses Gebäudes noch vieles umbauen?

Ja, es gab einiges zum Verändern. Doch wenn man bauliche Massnahmen im grossen Stil hätte in Angriff nehmen müssen, hätten wir es nicht gekauft.

Wie reagierten Ihre rund 60 Mitarbeiter auf den Umzug?

Sehr gut. Und was ich sicher sagen kann ist, dass wir niemanden wegen dem Umzug verloren haben. Für manche gab es eine kleine Verlängerung des Arbeitsweges. Dafür haben wir nun aber deutlich mehr Raum und wir haben ein Personalrestaurant. Dafür hatten wir vorher keinen Platz.

Welchen Vorteil vom Standort Bergdietikon haben Sie?

Wir haben keinen direkten Vorteil. Wäre das Areal in Schlieren, hätten wir es auch genommen. Doch in der ganzen Gegend erhält man nirgends mehr ein solch grosses zusammenhängendes Areal. Das ist natürlich gut für uns, auch für die Ausbaufähigkeit. Zudem wohnte ich einmal in Bergdietikon, so war es für mich persönlich wie ein Heimkommen.

Profitiert Bergdietikon von Ihnen?

Bergdietikon ist eine kleine Gemeinde, das ist anders als in einer anonymen Stadt. Die Leute freuen sich, dass wir da sind. Mit uns haben sie ein Schweizer Unternehmen in ihrem Dorf. Soviel ich weiss, wären alternative Projekte für das Areal ein Einkaufszentrum oder ein Vergnügungspark gewesen. Von diesen waren die Anwohner vermutlich aber nicht so begeistert.