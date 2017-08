Es war eine mühselige und gefährliche Arbeit. Besonders der Bau des Tunnels durch den Schlossberg in Baden. Doch am 14. April 1847 war es so weit. Der Durchstich war erfolgt. Das letzte Hindernis für eine Eisenbahnstrecke zwischen Zürich und Baden war aus dem Weg geräumt. Knapp vier Monate später konnte die erste Eisenbahnlinie auf Schweizer Boden eröffnet werden, nach eineinhalb Jahren Bauzeit.

Es waren Monate, die den Arbeitern enorme Anstrengungen und Entbehrungen abverlangten, wie Ernst Glättli und Heinz Frey im Badener Neujahrsblatt von 1992 darlegen. Bauherrin war die Nordbahngesellschaft. Ausgeführt wurden die Arbeiten von privaten Unternehmen. Das Anlegen des Trassees und das Verlegen der Gleise waren reine Handarbeit. Enorme Mengen an Erde mussten bewegt und mit Karren abtransportiert werden.