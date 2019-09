Schlieren ist um eine Attraktion reicher: Bei der Sommerbeiz steht jetzt der Speisewagen WR.8952 auf seinem Gleis. Er war bis Anfang August restauriert worden und stand dann am Schlierefäscht an der Brunngasse als Wagenbeiz im Einsatz, zusammen mit dem Filisurer-Stübli-Wagen des Bündner Clubs 1889 (die Limmattaler Zeitung berichte). Gestern erfolgte nun – ohne Verzögerungen oder Komplikationen – der Transport zu seinem neuen Bestimmungsort, wo er bis mindestens 2022 bleibt. Beteiligt waren der Verein Historic Schlieren, die Pneukran-Profis der Weininger Firma Richi und die St. Galler Transportfirma Emil Egger.

Kurz nachdem der Wagen aufs Gleis gehievt worden war, wuselten bereits die Angestellten des Restaurants Corona – dieses führt die Sommerbeiz – durch den Wagen und deckten die Tische. Als Erste assen gestern 22 Abwarte der Stadt Schlieren ihren Zmittag im Wagen. Ihnen werden wohl noch viele weitere Gäste folgen.

Für Emil Nef von der Transportfirma Emil Egger, der den Wagen mit dem Schwertransporter an die alte Badenerstrasse zur Sommerbeiz fuhr, sind Transporte von Bahnwagen Alltag, wie er sagte. So holt er zum Beispiel oft neue Bahnwagen von der Stadler-Rail-Fabrik ab, die auch in der Ostschweiz zuhause ist. Aber Bahnwagen wie den WR.8952 – er wurde 1912 in der Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik Schlieren (SWS) hergestellt – lädt auch Nef nicht oft auf. «So alten Wagen muss man beim Transport speziell gut schauen», sagte Nef, ehe er das Filisurer Stübli auflud und damit zurück ins Bündnerland fuhr.

In Schlieren zurück bleiben Erinnerungen an feine Bündner Plättli oder Hausfrauen-Röteli, die es am Schlierefäscht im Stübli gab. Und an der ansonsten tristen alten Badenerstrasse steht mit dem WR.8952 ein Speisewagen, wo man noch viele gemütliche Stunden wird verbringen können und wo einmal mehr klar wird, dass in Schlieren nicht nur die Industrie- sondern auch die Gastro-Kultur sehr lebendig ist.