Es war so warm, dass es des grossen Feuers eigentlich nicht bedurft hätte. Doch gehört es genauso zur Tradition wie die Bürgerbecher mit eingraviertem Namen und wie die Blumen, die den frischgebackenen Unterengstringern ans Revers gesteckt werden. Und so loderte es denn – ganz unbeirrt – in der schönen Frühlingssonne.

Zur Bürgeraufnahme hatte sich am Samstag viel Volk beim Chüebrünneli oberhalb des Sparrenbergs eingefunden. «Ein Beweis dafür, dass die Tradition lebt», sagte Gemeindepräsident Simon Wirth. Während sich auf dem Waldhang hinter ihm die Kinder vergnügten, hielt er eine kurze, historisch gefärbte Ansprache.

Wirth erinnerte an den Ursprung des Frühlingsfestes, das den Namen Mittefasten eben deshalb bekommen habe, weil es inmitten der Fastenzeit liegt. «Es ist also noch vor der Reformation entstanden und wurde 1542 erstmals von einer Knabengesellschaft ins Leben gerufen.» Stolz wies er darauf hin, dass das Verbrennen des Bööggs im Rahmen des Mittefasten älter ist als der Brauch des Stadtzürcher Sechseläutens.

Auch auf die Gegenwart kam Wirth zu sprechen. Er lobte bei dieser Gelegenheit seine Mitarbeiter, die für effiziente Abläufe in der Gemeindeverwaltung sorgen würden. Es laufe gut, aber mit der Erweiterung des Schulhauses Büel A und dem Ausbau der regionalen Fernwäremeversorgung gebe es noch viel zu tun. «Fertig ist man nie», sagte Wirth.

Dann verlass der Gemeindepräsident die Namen der zwölf neuen Bürgerinnen und Bürger, welche darauf die offiziellen Dokumente und nicht zuletzt die personalisierten Bürgerbecher in Empfang nehmen durften. Musikalisch umrahmt wurde der Anlass von der Jugendmusik rechtes Limmattal.

«Es war ein wichtiger und guter Schritt für uns», sagte Jan Lichtenberg, der zusammen mit seiner Frau das Ortsbürgerrecht erlangte, «immerhin wohnen wir schon neun Jahre in Unterengstringen.» Vor allem gefalle ihm, nun mitbestimmen zu dürfen. «Ich habe den grossen Zettel für die Kantonsratswahlen eifrig ausgefüllt, mit allem Drum und Dran». Unterengstringen sei für ihn als kleine, familiäre Gemeinde ideal. «Hier kennt man sich, hier hält man zusammen.»