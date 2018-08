Am Donnerstagmittag kurz nach 11.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Lenkerin auf der Bernstrasse Richtung Dietikon. Auf der Höhe der Bernstrasse 31 geriet ihr Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Personenwagen, in welchem drei Frauen im Alter zwischen 29 und 60 Jahren sowie ein 4-jähriges Kind sassen. Bei der Kollision wurde die 32-jährige Beifahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Die restlichen vier Personen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungsdiensten in umliegenden Spitäler gefahren.