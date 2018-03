Seit ihrer Gründung 1908 betreiben die EKZ das Wasserkraftwerk in Dietikon. Dessen Geschichte reicht jedoch noch weiter zurück. 1856 stellte Ständerat Heinrich Boller, der in Uster eine Spinnerei besass, beim Regierungsrat das Gesuch, ein Wuhr, ein Kanal und ein Wasserkraftwerk für den Betrieb einer Weberei zu erstellen. Bereits vier Jahre später wurde die Anlage in Betrieb genommen. In den nahe gelegenen Werkhallen konnten ab dann 230 Webstühle mechanisch betrieben werden. Eine grundlegende Neuerung brachte das Jahr 1888. Weil die neu eingesetzten Turbinen des Wasserwerks deutlich mehr Kraft produzierten als die Weberei benötigte, liess der damalige Besitzer Arnold Boller einen Gleichstrom-Generator aufstellen. Die elektrische Kraftübertragung im Limmattal nahm so ihren Anfang. (zim)