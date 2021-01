Er produziert Beats für Xen und hilft mit seinem Deep House im Jemen

In schwarzem T-Shirt grüsst er herzlich, schnell geht es rein in die Wärme. Kurz noch eine Seitenallee entlang, vorbei an einem Gartentisch und Stühlen. «Im Sommer grillieren wir oft hier draussen», sagt Dardan Demaj. «In diesem Quartier hast du deine Ruhe, niemand fühlt sich gestört. Auch wenn wir mal ein wenig lauter sind.» Und drinnen geht es sowieso laut zu und her. Soll es auch, schliesslich ist es ein Musikstudio. Auf rund hundert Quadratmetern entstehen hier Lieder, die ihren Weg von Dietikon hinaus in die ganze Welt finden. Melodien und Gesänge, die von Kreativität zeugen; unkonventionell, vielseitig – genauso wie ihr Schöpfer, Dardan Demaj alias ddp. Denn dieser macht neben Musik noch ganz andere Dinge. Doch alles der Reihe nach.

«Schau, ich bin eher so der Gefühlsmensch. Ich möchte mich in einem Lied verlieren können. Und beim Deep House funktioniert das ganz gut.» Das Musikgenre, entstanden in Chicago in den 1980er-Jahren, hat ddp vor rund zwei Jahren in seinen Bann gezogen. Seither produziert er Lieder in seinem Studio im Dietiker Industriegebiet. «Manchmal arbeite ich wochenlang am gleichen Song, dann wiederum kann es plötzlich schnell gehen und ich bin innert Stunden fertig.» Unter Druck setzen, lasse er sich nie. Hauptsache, er selbst ist zufrieden mit dem Endprodukt: «Ich glaube, meine Musik wäre nicht gleich gut, wenn ich damit bewusst den Erfolg suchen würde.»

Seine Musik läuft in den USA und in Deutschland

Dass der 28-Jährige nicht nur in der Schweiz, sondern überwiegend auch in Deutschland und den USA eine Hörerschaft gefunden hat, freut ihn dennoch. «Das motiviert mich, weiterzumachen und mich zu verbessern.» Er habe beobachten können, dass seine Lieder bei den Deep House-Hörern unterschiedlichste Emotionen auslösen. Melodien, die auf gewisse Menschen traurig wirken, würden bei anderen eine fröhliche Stimmung erzeugen und umgekehrt. Der Grund dafür sei womöglich, dass er bewusst auf Songtexte verzichtet: «Würde ich Gesang auf meine Beats packen und damit eine Geschichte erzählen, wäre der Hörer eingeschränkt in seinem Interpretationsspielraum. Und den will ich niemandem nehmen.»