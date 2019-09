Heute sollen ein misshandeltes Kind und eine im Klassenzimmer angegriffene Dietiker Lehrerin endlich Gerechtigkeit erfahren. Denn nun stehen die Eltern vor Gericht. Der Vater soll für zehn Monate in den Knast, für die Mutter hat die kantonale Staatsanwaltschaft für schwere Gewaltkriminalität eine bedingte sechsmonatige Freiheitsstrafe beantragt (die Limmattaler Zeitung berichtete). Nicht Teil der Anklageschrift sind Vorwürfe wegen sexueller Handlungen mit Kindern. Aber solche Vorwürfe gibt es, sie sind Teil der Akten, wie jetzt klar wird. Das ist einer Verfügung von heute zu entnehmen, mit der Bezirksrichter Benedikt Hoffmann dem Volk und den Medien die Tür zum Dietiker Gerichtssaal 1 zusperrte – er schloss die Öffentlichkeit einfach aus.

Die Verfügung datiert von heute Freitag, dem 13. September. Doch der Entscheid könnte von langer Hand vorbereitet worden sein. Denn die Verfügung ist sieben Seiten lang. Der Prozess war für 8.30 Uhr angesagt. Die Verfügung, mit der die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen wird, lag schon vorher, mehrfach kopiert, bereit.

Das Gesuch, die Öffentlichkeit auszuschliessen, war bereits am 23. August beim Bezirksgericht eingegangen. Hätte das Gericht innert einer oder zwei Wochen den Öffentlichkeitsausschluss beschlossen, hätten die Medien die Möglichkeit gehabt, sich dagegen zu wehren. Den Medien hätte somit rechtliches Gehör gewährt werden können. Doch dazu kam es nicht.

Vor verriegelten Türen standen daher heute Morgen je ein Journalist der Limmattaler Zeitung und der «NZZ» sowie ein Journalist und zwei Journalistinnen vom «Blick». Auch zwei Zuschauer, die den Prozess vor Ort verfolgen wollten, wurden nicht in den Saal gelassen. Durch die Glastür zum Vorraum des Gerichtssaals war aber immerhin zu sehen: Die Angeklagten sind zum Prozess erschienen.

Das Gesuch um Ausschluss der Öffentlichkeit hat die Vertreterin des Privatklägers 1 gestellt. Da das Verzeichnis der Privatklägerschaft im vorliegenden Fall geheim ist, kann nur gemutmasst werden, wer das ist. Es dürfte sich um das Kind handeln, das von beiden Elternteilen mutmasslich geschlagen wurde. Unter anderem soll bei den Schlägen auch ein Gürtel zum Einsatz gekommen sein und das Kind soll auch gewürgt worden sein (die Limmattaler Zeitung berichtete).

In seinem siebenseitigen Entscheid argumentiert Bezirksrichter Hoffmann, dass im Vorfeld des Prozesses Medienberichte erschienen seien, die teils nur sehr dürftig unkenntlich gemachte Bilder sowie Angaben zur Schule der beiden Kinder enthielten. Daher seien die Kinder identifizierbar, auch wenn jetzt anonymisiert berichtet werden würde. Die fragliche Schule wird von über 400 Kindern besucht.

Es ginge auch anders

Es ist nicht ganz unüblich, dass bei der Misshandlung von Kindern einzelne Teile des Prozesses unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. So gab es auch schon einen Prozess in Dietikon, bei dem es um sexuelle Gewalt ging und die Limmattaler Zeitung auf Nachfrage des Richters freiwillig vor die Tür ging während der Befragung des Opfers. Dass aber gleich der ganze Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll, ist unüblich – gerade in einem Fall wie dem vorliegenden, wo es neben der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht der Eltern auch um Drohung und Gewalt gegen Beamte geht sowie Widerhandlung gegen das Waffengesetz und Fahren ohne Berechtigung. Bei letzteren Delikten gibt es nicht einmal ein Opfer, das zu schützen wäre. Und das Beschuldigten-Paar selber hat schliesslich kein schutzwürdiges Interesse, das einen Ausschluss der Öffentlichkeit rechtfertigen würde, wie der Richter in seiner Verfügung selber festhält.

Den Zürcher Gerichten, das haben sie schon mehrfach bewiesen, ist es möglich, Prozesse so zu organisieren, dass bei Teilen des Prozesses die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Dass der Prozess nun trotzdem unter komplettem Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, ist aus Sicht der involvierten Medien im vorliegenden Fall nicht gerechtfertigt. Sie werden voraussichtlich Beschwerde einreichen. Daran dass die Medien nicht am Prozess teilnehmen können, wird das zwar nichts mehr ändern. Aber mit einer Beschwerde soll verhindert werden, dass der Entscheid von heute Morgen zum neuen Standard des Bezirksgerichts Dietikon wird. Und es soll verhindert werden, dass sich das vom Volk gewählte Gericht der öffentlichen Kontrolle entzieht.

Zum Schluss stellt sich die Frage, wie die Öffentlichkeit vom Urteil des Gerichts erfahren wird. «Die Öffentlichkeit wird zu gegebenem Zeitpunkt mittels einer anonymisierten Medienmitteilung über den Ausgang der Verfahren informiert», heisst es dazu in der Verfügung.